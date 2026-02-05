Per entrare in ufficio dobbiamo fare lo slalom tra escrementi e gente che dorme per terra

Questa mattina i dipendenti hanno incontrato una scena difficile all’ingresso dell’ufficio. Per entrare devono fare attenzione a evitare gli escrementi e le persone che dormono per terra sotto i portici. Molti di loro si sono lamentati di dover fare fatica anche solo a citofonare, perché il via vai di senzatetto e lo stato di degrado rendono complicato il normale svolgimento delle attività quotidiane.

"In queste condizioni non possiamo lavorare. Sotto i portici dormono e vivono i senzatetto. I dipendenti la mattina quando vengono al lavoro fanno persino fatica a citofonare perché devono fare lo slalom tra gente che dorme per terra e tra gli escrementi che lasciano ovunque".

