La promessa anticipazioni dall’8 al 14 febbraio | Martina decide di fare il suo viaggio

Martina decide di partire, nonostante gli avvertimenti di Jacobo. La giovane protagonista della soap “La promessa” si prepara a partire per il suo viaggio, ignorando i consigli e scegliendo di seguire la sua strada. La decisione arriva dopo settimane di tensione e discussioni con Jacobo, che aveva provato a dissuaderla. Ora, Martina è in partenza, pronta ad affrontare quello che le riserverà il futuro.

La promessa, anticipazioni dall'8 al 14 febbraio. Nonostante gli avvertimenti di Jacobo, Martina decide di intraprendere il suo viaggio. Dopo aver confessato i suoi sentimenti ad Angela, Curro si tira indietro, richiamando l’attenzione sulle profonde differenze sociali che li separano e sull’impossibilità di dare un futuro al loro amore. Alonso sorprende Adriano nella stanza di Catalina, ma la ragazza lo presenta come l’uomo che l’ha aiutata; il marchese coglie l’occasione per ringraziarlo personalmente, continuano le anticipazioni de La promessa. Nel frattempo Leocadia fa arrivare a palazzo Emilia, un’infermiera incaricata di prendersi cura di Catalina e dei suoi due figli. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La promessa, anticipazioni dall’8 al 14 febbraio: Martina decide di fare il suo viaggio Approfondimenti su Martina viaggio La Promessa, anticipazioni dall’8 al 14 dicembre 2025: il ritorno di Adriano La promessa anticipazioni dal 8 al 14 dicembre 2025 il ritorno di Adriano La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Martina viaggio Argomenti discussi: La Promessa: anticipazioni dal 26 al 31 gennaio! Catalina partorisce una bambina!; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 31 gennaio; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 1° al 7 febbraio; La Promessa anticipazioni 28 gennaio: Pia scopre la verità sulla morte di Jana. Trame La Promessa dal 9 – 15 febbraio, anticipazioniLa Promessa anticipazioni dal 9 al 15 febbraio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it La Promessa febbraio 2026, trame e anticipazioniLa Promessa a febbraio 2026: trame e anticipazioni della soap spagnola in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica sera dalle ore 19:40. tvserial.it Martina Taboni: dita forti, mente lucida e sogni verticali Ha 16 anni, vive a Breno e già sogna l’El Capitan. Martina Taboni è una promessa dell’arrampicata sportiva: tra blocchi, corde e calzini spaiati porta in alto il nome della Valcamonica. Dopo i podi di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.