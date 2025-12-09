La Promessa anticipazioni 10 dicembre | Alonso rivela a Manuel l’intrigo di Cruz e Lorenzo contro Curro

Movieplayer.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il conte confessa a Manuel che la marchesa Cruz trama per costringere Curro a sposare la figlia del conte solo per interesse. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz affronta Leocadia dopo lo scontro con Jana Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Cruz resta spiazzata dalle accuse di Jana, che la ritiene responsabile di un duplice omicidio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

