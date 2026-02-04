Referendum | Schlein ' in gioco è separazione poteri No cresce e vincerà' **

A Roma, Elly Schlein torna a sottolineare che il risultato del referendum dipenderà dalla partecipazione. Dice che senza un quorum, chi mobiliterà più elettori avrà la meglio. La leader dem è convinta che il fronte del

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Questo è un referendum senza quorum e vincerà chi porterà più persone a votare. Il Pd sarà impegnato in tutti territori al fianco del Comitato Civico per il No. Tante persone non hanno ancora capito su cosa si vota. La prima cosa da dire è che questa riforma non è per addetti ai lavori e non riguarda i magistrati, ma tocca i diritti di tutti". Lo dice Elly Schlein a Pescara, alla prima iniziativa per il No al referendum del Pd. "C'è un disegno più complessivo che ci preoccupa. Mettete insieme questa riforma con l'autonomia differenziata che avrebbe aperto ulteriori fratture al Sud e poi il premierato: un unicum al mondo, un sistema che accentra il potere nelle mani di chi governa a scapito delle prerogative del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il referendum sulla giustizia ha suscitato ampie discussioni, ponendo l’attenzione sulla separazione dei poteri e sull’indipendenza della magistratura.

La partecipazione alle elezioni politiche continua a calare, e sempre più cittadini scelgono di non votare.

