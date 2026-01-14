Schlein e Conte al risiko del referendum | molto da perdere per il Pd e molto da vincere per il M5S
Il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un momento importante per il panorama politico italiano. Con una campagna breve e caratterizzata da toni contenuti, le conseguenze di questa consultazione sono significative: per il Pd, un'occasione di recuperare credibilità, mentre per il M5S, un’opportunità di rafforzare la propria posizione. Entrambi i protagonisti si confrontano su questioni cruciali, in un contesto di confronto pacato e rispettoso.
Si vota il 22 e 23 marzo. Una campagna referendaria breve ma finora dai toni bassi. Nessuno ha interesse ad accenderla. Meloni dissocia il governo dall’esito del voto, Schlein è in campo ma ha evitato di incendiare il dibattito per non finire nella rete di Conte. Perché il leader pentastellato comunque vadano le cose rischia meno dell’alleata concorrente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Fabregas tiene i piedi per terra: «Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione. Spero che questo sia solo l’inizio, c’è molto da fare e molto da migliorare»
Leggi anche: Referendum, da Firenze schiaffo alla Schlein: i riformisti scelgono il Sì e umiliano il dogma manettaro. Elly sconfessata: “Basta coi Santi Uffizi del Pd”
Corsa al voto di marzo, il derby Schlein-Conte: test per il campo largo - L’impegno dei partiti al fianco dei comitati nei prossimi due mesi, un banco di prova in vista del duello per la leadership ... repubblica.it
Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: "Governo ha mania del controllo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, al via la campagna del No. tg24.sky.it
Referendum, al via campagna del No. Schlein: vogliono dirci chi comanda. Conte: ritorno della casta - A Roma per l’evento del comitato presieduto da Giovanni Bachelet. repubblica.it
I 5 Stelle in crescita nei sondaggi. E tra i leader Meloni, Tajani e Conte staccano Schlein facebook
Il conduttore di Report, #Ranucci, con #Schlein e #Conte al comitato contro la riforma della Giustizia. Unirai: "Chi lo ha autorizzato" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.