Giorno della Memoria | il calendario degli eventi nel Riminese

Il Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sugli eventi storici legati alla Shoah. Nel Riminese, città, teatri, biblioteche e sale cinematografiche promuovono un calendario di iniziative per mantenere viva la memoria e sensibilizzare il pubblico sul valore della tolleranza e del rispetto. Un insieme di appuntamenti distribuiti sul territorio per condividere questa importante ricorrenza.

Città, teatri, biblioteche e sale cinematografiche della provincia di Rimini si uniscono anche quest'anno nel ricordare il Giorno della Memoria con un programma diffuso di iniziative. Spettacoli, mostre, incontri, musica e proiezioni invitano cittadini e scuole a mantenere vivo il senso del.

