pesca il bilancio del comitato fipsas annata positiva ora il futuro con fiducia

Il consiglio provinciale della Fipsas si è riunito la scorsa settimana per chiudere ufficialmente l’annata 2025, con il presidente Paolo Gamberoni erano presenti i consiglieri Fabrizio Menegatti, Fabrizio Macchioni, Davide Gessi, Giuliano Boldini, Matteo Macchioni. Il presidente Gamberoni ha fatto un veloce bilancio dell’attività agonistica a tutti i livelli sottolineando gli ottimi risultati ottenuti a livello nazionale ed internazionale dagli atleti e atlete che praticano in particolare il carpfishing. Un ringraziamento particolare a tutte le guardie volontarie della Fipsas, che lavorano per sconfiggere il bracconaggio ancora presente sul nostro territorio, la promessa di continuare il cammino intrapreso nell’ambito della didattica grazie al lavoro di Gessi e Boldini, un ringraziamento particolare ai recuperatori di Eurocarp che tanti pesci hanno salvato al momento della messa in asciutta di tanti canali del nostro territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

