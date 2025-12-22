Pesca il bilancio del comitato Fipsas annata positiva Ora il futuro con fiducia
Il consiglio provinciale della Fipsas si è riunito la scorsa settimana per chiudere ufficialmente l’annata 2025, con il presidente Paolo Gamberoni erano presenti i consiglieri Fabrizio Menegatti, Fabrizio Macchioni, Davide Gessi, Giuliano Boldini, Matteo Macchioni. Il presidente Gamberoni ha fatto un veloce bilancio dell’attività agonistica a tutti i livelli sottolineando gli ottimi risultati ottenuti a livello nazionale ed internazionale dagli atleti e atlete che praticano in particolare il carpfishing. Un ringraziamento particolare a tutte le guardie volontarie della Fipsas, che lavorano per sconfiggere il bracconaggio ancora presente sul nostro territorio, la promessa di continuare il cammino intrapreso nell’ambito della didattica grazie al lavoro di Gessi e Boldini, un ringraziamento particolare ai recuperatori di Eurocarp che tanti pesci hanno salvato al momento della messa in asciutta di tanti canali del nostro territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il futuro del centro, interviene il Comitato di quartiere: "Ora basta lamentarsi. Abbiamo ottime idee e vorremmo parlarne con tutti"
Leggi anche: Pesca a strappo sul fiume Sisto: le guardie ittiche FIPSAS multano un 60enne del posto
FIPSAS: il bilancio 2025.
Pesca, il bilancio del comitato. Fipsas, annata positiva. Ora il futuro con fiducia - Il consiglio provinciale della Fipsas si è riunito la scorsa settimana per chiudere ufficialmente l’annata 2025, con il presidente ... sport.quotidiano.net
Enel e FIPSAS insieme per la pesca in sicurezza e la tutela dei bacini idrici - La collaborazione tra Enel e FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, segna un passo importante nella protezione ambientale e nella promozione di attività sportive sicure. affaritaliani.it
Fipsas e Enel insieme per la pesca in sicurezza e la tutela dei bacini idrici - La salvaguardia e la valorizzazione di un bene essenziale come l’acqua e la sensibilizzazione sui rischi elettrici: due princìpi fondamentali che hanno portato alla sottoscrizione di una serie di ... blitzquotidiano.it
Appello per fondi alla viabilità, salgono a 75 i sindaci aderenti. ALI Abruzzo in campo per il Bilancio regionale. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/territorio/43946/appello-per-fondi-alla-viabilita-salgono-a-75-i-sindaci-aderenti-ali-abruzzo-in-cam - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.