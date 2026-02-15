La nuova organizzazione giovanile di AfD è troppo simile alla vecchia

La nuova organizzazione giovanile dell’AfD somiglia troppo a quella precedente, perché mantiene gli stessi membri e la stessa linea politica. Il partito ha cercato di ammorbidire il suo volto, ma i cambiamenti sembrano superficiali. In concreto, molti giovani attivi nella nuova struttura condividono ancora le stesse posizioni dure di prima.

Alla fine dello scorso anno il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD) ha fondato la sua nuova organizzazione giovanile, Generation Deutschland, che nei piani doveva essere più presentabile e moderata dell’organizzazione che l’aveva preceduta, Junge Alternative. Proprio Junge Alternative si era sciolta all’inizio del 2025 dopo che era stata classificata “organizzazione estremista di destra”, una condizione che tra le altre cose permette ai servizi segreti tedeschi di intercettare le comunicazioni dei suoi membri. Tutto questo aveva creato diversi problemi anche ad AfD, che aveva iniziato a pensare a una nuova organizzazione giovanile meno estrema e radicale. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La nuova organizzazione giovanile di AfD è troppo simile alla vecchia Germania, proteste e scontri a Giessen a nascita organizzazione giovanile Afd Scontri con la polizia e blocchi stradali: guerriglia antagonista contro il nuovo movimento giovanile dell’Afd Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mettere all’indice per comandare, la nuova proscrizione nella scuola; Giovani Democratici del Distretto Ceramico: eletti Cesare Riazzi e Houda Hdily; YouthCare4Planet: giovani del Mediterraneo in prima linea per il futuro del pianeta; Forza Italia Giovani sul referendum a Spoltore per la Nuova Pescara: Grave squilibrio istituzionale a favore del no. Germania, proteste a Giessen contro la nuova organizzazione giovanile dell’AfD: blocchi, tensioni e migliaia in piazzaI manifestanti hanno bloccato le strade in 16 punti di Giessen, mentre i primi delegati dell'AfD arrivano sotto la protezione della polizia. Per la giornata sono attesi fino a 50.000 partecipanti. La ... it.euronews.com Germania, proteste contro il congresso dell'ala giovanile di AfDGiessen (Germania), 29 nov. (askanews) - L'inizio del congresso per lanciare la nuova organizzazione giovanile del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) è stato rinviato di oltre ... quotidiano.net +++ NUOVA VIDEO RICETTA +++ Cicerchia: il Legume Dimenticato che devi Riscoprire! Ricetta Passo-Passo https://youtu.be/Uz_jIf46bzosi=JpHqsIizv9oGfD8B via @YouTube facebook