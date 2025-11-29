Scontri con la polizia e blocchi stradali | guerriglia antagonista contro il nuovo movimento giovanile dell’Afd

Anche in Germania gli intolleranti dell’estrema sinistra cercano di impedire con violenza che i giovani di destra conquistino i propri spazi. Il lancio della nuova giovanile di Alternative for Deutschland, previsto per questa mattina a Giessen, ossia la città universitaria dell’Assia in cui un terzo della popolazione è composta da studenti, è stato rinviato a causa delle proteste che hanno impedito ai partecipanti di arrivare alla sede dell’evento. A renderlo noto è stato il portavoce del partito di destra, Michael Pfalzgraf. La sala dell’incontro, che comprendeva 1000 posti, è stata occupata solo in parte, vista la difficoltà ad accedere dei partecipanti tra cui i co-leader Tino Chrupalla e Alice Weidel e Jean-Pascal Hohm. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scontri con la polizia e blocchi stradali: guerriglia antagonista contro il nuovo movimento giovanile dell’Afd

Argomenti simili trattati di recente

SCIOPERO GENERALE Venezia, in tremila bloccano Leonardo: scontri con la polizia durante lo sciopero generale | Global Project Tremila persone hanno partecipato oggi allo sciopero generale a Tessera (Venezia), una mobilitazione che aveva un obiettiv - facebook.com Vai su Facebook

Scontri durante Virtus-Maccabi: tensione altissima nel corteo pro Palestina - L’Atmosfera si scalda fin dalle prime ore della sera, mentre migliaia di persone si radunano per contestare la partita tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, ... Come scrive thesocialpost.it

Cagliari, scontri tra polizia e manifestanti: il corteo antifascista voleva raggiungere quello di Blocco studentesco - Nuovo tentativo di forzare il cordone di polizia da parte degli antifascisti e nuovo respingimento con gli idranti dalle camionette del Reparto Mobile. Riporta ilmessaggero.it

Cagliari, scontri tra polizia e manifestanti: il corteo antifascista voleva raggiungere quello di Blocco studentesco - e stesse strade del centro di Cagliari che ieri hanno ospitato orde di bambini mascherati alla ricerca dei dolcetti per la notte di Halloween si sono trasformate in un terreno di guerriglia urbana con ... Lo riporta ilgazzettino.it