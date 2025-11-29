Germania proteste e scontri a Giessen a nascita organizzazione giovanile Afd
A Giessen in Germania l’AfD ha ufficializzato la nascita della nuova organizzazione giovanile Generation Deutschland (Gd), in un clima segnato da forti tensioni e massicce proteste. Il congresso di fondazione è iniziato con oltre due ore di ritardo a causa di blocchi stradali e cortei che hanno impedito a molti dei circa 1.000 partecipanti di raggiungere la sede. In ritardo anche i leader del partito, Alice Weidel e Tino Chrupalla. Fin dall’alba la città dell’Assia è stata teatro di proteste diffuse, blocchi e cortei che hanno coinvolto migliaia di persone. La polizia, presente con un massiccio dispositivo, ha sgomberato diverse barricate, tra cui una di circa 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it
