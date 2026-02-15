La Meloni pontiera tra Ue e Stati Uniti | Non condivido le critiche ai Maga

Giorgia Meloni ha difeso i maghi italiani, criticando le accuse provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti. La premier sostiene che non ci sia una rottura tra i diversi continenti, e si è schierata contro le critiche di Merz sui festival di magia. Meloni ha chiarito che i maghi italiani rappresentano una tradizione culturale importante e meriterebbero più rispetto.

Distanze tra Europa e Usa? Una frattura, addirittura?No, dice Giorgia, «non condivido il giudizio di Merz sulla cultura Maga». Quelle del cancelliere sono «valutazioni politiche che ogni leader formula come ritiene», però attenzione, «non è un tema di competenza dell’Unione». Anzi, Roma «lavora a una maggiore integrazione tra Ue e Stati Uniti per valorizzare quanto ci unisce piuttosto quanto ci divide: è molto importante per tutti, particolarmente per noi». E infatti l’Italia è stata richiesta come osservatore al Board of peace in programma a Washington il 19 febbraio. «Penso che risponderemo positivamente all’invito». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giorgia Meloni ha deciso di rispondere duramente alle critiche di Friedrich Merz, cancelliere tedesco, durante una visita in Etiopia.

