Meloni dall’Africa gela il cancelliere Merz | Non condivido le critiche ai Maga

Giorgia Meloni ha deciso di rispondere duramente alle critiche di Friedrich Merz, cancelliere tedesco, durante una visita in Etiopia. Meloni ha precisato di non condividere le accuse rivolte ai paesi del Maga, sottolineando che sono stati fatti passi avanti concreti nella cooperazione. La premier italiana ha aggiunto che ora l’obiettivo deve essere rafforzare i legami tra Europa e Stati Uniti, anche in risposta alle tensioni recenti tra Bruxelles e Berlino.

Roma, 14 febbraio 2026 – Non a Monaco, ma ad Addis Abeba. Non con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, quando, da conservatore della Cdu, critica il mondo Maga e addita "le fratture tra Ue e Usa", ma per una maggiore integrazione tra Europa e Usa perché ora è necessario concentrarsi "su ciò che unisce piuttosto che su quanto può dividerci". Quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, volata nelle ultime ore in Etiopia per il summit annuale dell'Unione africana – dove è stata invitata come ospite europea e dove ribadisce la centralità del continente africano in tutte le sfide –, è una scelta di campo e così viene letta dagli alleati e dalle opposizioni.