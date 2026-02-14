Meloni ha risposto alle critiche di Merz alla cultura Maga, affermando di non condividerle. La presidente del Consiglio ha sottolineato che si tratta di commenti politici, e che ogni leader può esprimere le proprie opinioni senza doverle condividere necessariamente. Nel suo intervento, ha anche ricordato che le divergenze di vedute sono normali nel panorama politico.

"Non condivido le critiche di Merz alla cultura Maga. Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene". Lo evidenzia la premier Giorgia Meloni a margine del viaggio in Etiopia, prima del rientro da Addis Abeba. La presidente del Consiglio parla anche del Board of Peace in programma a Washington il prossimo 19 febbraio annunciando che l'Italia è stata invitata come osservatore: "Penso che risponderemo positivamente a questo invito". Quanto ai rapporti tra Ue e Usa "è evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti - aggiunge -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Non condivido le critiche di Merz a Maga"

Giorgia Meloni ha respinto le critiche di Friedrich Merz sulla cultura Maga, spiegando che non le condivide.

La premier Meloni risponde alle critiche di Merz su Trump e sulla cultura Maga, sottolineando che Europa e Stati Uniti devono collaborare.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Merz: Meloni ha chiesto due settimane sul Mercosur, ma garantisce il sì

Argomenti discussi: Meloni e il futuro dell'Europa: Non c'è più tempo. Roma sembra aprire anche al superamento dell'unanimità; Festival Sanremo, Meloni sul caso Pucci: Non sopporto doppiopesismo della sinistra; Governo spiazzato dal cancelliere, ma la linea sugli Usa non cambia; Meloni nel Giorno del ricordo: Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata.

Meloni sta con Trump: Non condivido le critiche di Merz ai Maga, noi nel Board of Peace come osservatoriLa premier si smarca dalla posizione di Merz e dei principali leader europei: Sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene. E ... huffingtonpost.it

Ue-Usa, Meloni: Serve unità, non divisione. Critiche Merz a mondo Maga? Non condividoSe condivido le critiche di Merz alla cultura 'Maga'? No, direi di no ha replicato. Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene, ma non è un tema di interesse, di competenza ... adnkronos.com

#Meloni : Italia al #boardofpeace come osservatore. #MAGA Non condivido critiche di #Merz facebook

#Meloni : Italia al #boardofpeace come osservatore. #MAGA Non condivido critiche di #Merz x.com