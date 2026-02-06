L' orecchino di Pantani ai Giochi | il patto tra la famiglia del Pirata e Emilien Jacquelin

Questa mattina, Emilien Jacquelin ha annunciato che durante le prossime gare di biathlon renderà omaggio a Marco Pantani. L’atleta francese ha detto di voler realizzare un sogno: gareggiare con il “Pirata” al suo fianco, portando con sé un ricordo speciale. La famiglia di Pantani e Jacquelin hanno stretto un patto per onorare la memoria del campione italiano, e ora l’atleta francese si prepara a celebrare il suo eroe sulle piste.

All'Olimpiade di Milano Cortina 2026 sarà in qualche modo presente anche Marco Pantani. Il Pirata sarà omaggiato nelle gare di biathlon ad Anterselva da Emilien Jacquelin, uno degli atleti di punta del fantastico squadrone francese. Il trentenne transalpino gareggerà indossando il mitico orecchino appartenuto proprio al grande campione italiano del ciclismo, che nel 1998 vinse il Tour de France, quando Jacquelin doveva ancora compiere tre anni. Un dono che gli è stato fatto dalla famiglia dell’ex ciclista. "Ringrazio Tonina, Paolo Pantani (genitori del Pirata, ndr) e Sergio Piumetto per aver permesso al piccolo Emilien di vivere il suo sogno: correre le Olimpiadi in Italia con Marco al mio fianco", ha detto Jacquelin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'orecchino di Pantani ai Giochi: il patto tra la famiglia del Pirata e Emilien Jacquelin Approfondimenti su Pantani Jacquelin Chi è Emilien Jacquelin, alle Olimpiadi con l’orecchino di Marco Pantani “grazie alla sua famiglia” Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani. Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle Olimpiadi Emilien Jacquelin, il biathleta francese, si ferma a riflettere sul ricordo di Marco Pantani. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pantani Jacquelin Argomenti discussi: Jacquelin omaggia il Pirata: il francese in gara con l'orecchino di Pantani; JACQUELIN, BIATHLETA TRANSALPINO, CORRERA' CON L'ORECCHINO DI PANTANI: È LA MIA ISPIRAZIONE.; Emilien Jacquelin onora Pantani: l’orecchino del Pirata brilla nel biathlon olimpico; Chi è Emilien Jacquelin, alle Olimpiadi con l'orecchino di Marco Pantani grazie alla sua famiglia. Alle Olimpiadi con l’orecchino di Pantani, l’omaggio del biatleta Jacquelin: Un sogno gareggiare con Marco al mio fiancoUn cimelio donato all'atleta francese, fuoriclasse del biathlon, dai genitori di Pantani. Un sogno disputare le gare in Italia con Marco al fianco. La sua storia ha fatto conoscere ai bambini il dolc ... msn.com Il biathleta con l'orecchino, Jacquelin nel mito di Pantani(di Stefan Wallisch) Il biatheta con l'orecchino sogna la gloria olimpica nel mito di Marco Pantani. Il francese Emilien Jacquelin ad Anterselva aspetta il via delle sue gare, indossando il piccolo ... ansa.it L'omaggio di Emilien Jacquelin a Marco Pantani è da pelle d'oca Ad Anterselva, Jacquelin porterà con sé un cimelio donatogli dalla famiglia Pantani: gareggerà indossando un orecchino del compianto e leggendario Pirata, il suo idolo d'infanzia “Gr facebook Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle Olimpiadi - x.com

