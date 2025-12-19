Messa di Natale a Sollicciano l’arcivescovo Gambelli nel carcere di Firenze | Un segno di vicinanza

FIRENZE – L’ arcivescovo di Firenze monsignor Gherardo Gambelli celebra la messa di Natale nella casa circondariale di Solliciano: ad annunciarlo lo stesso arcivescovo Gambelli nel corso della cerimonia di auguri con la stampa venerdì 19 dicembre. Arcivescovo Gambelli: “ Voglio dare un segno di vicinanza alle persone che sono in questo luogo, spesso dimenticate: ci sono tante situazioni di sofferenza che noi percepiamo, anche alla luce dei suicidi che ci sono stati negli ultimi tempi. Vorrei proprio portare un messaggio di speranza, perché siamo all’interno del Giubileo della speranza, e la vicinanza di tutta la chiesa di Firenze a questi nostri fratelli e sorelle, perché non possiamo vivere veramente nella pace senza questa attenzione alle persone che hanno sbagliato: che certamente devono pagare per le loro azioni, ma al tempo stesso hanno bisogno del nostro sostegno per essere rieducate in maniera degna”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism

Leggi anche: L’arcivescovo Gambelli incontra le Misericordie: “Ogni giorno siete un segno di speranza, di umanità”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism - Firenze, 19 dicembre 2025 – L'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli celebrerà la messa nel giorno di Natale nel carcere di Sollicciano. msn.com