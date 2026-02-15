La Lega sfida il sistema dossieropoli | candidato Di Rubba vittima di Striano

La Lega presenta il suo candidato nel collegio Veneto 2, dove il tesoriere Alberto di Rubba si mette in gioco dopo essere stato coinvolto nel caso dei dossier contro Striano. Di Rubba, che ha subito pressioni e campagne di diffamazione, ora punta a dimostrare la propria forza nel territorio. La scelta arriva in un momento di tensioni tra il partito e il sistema politico più ampio.

Da vittima dei dossieraggi al Parlamento il passo è breve. Il tesoriere della Lega Alberto di Rubba sarà candidato nel collegio Veneto 2 lasciato vacante dal neo governatore Alberto Stefani. Di Rubba è il protagonista di una vicenda giudiziaria intricata. Venne arrestato nel 2020 si richiesta dei pm Eugenio Fusco e Stefano Civardi, (ora a Pavia) alle indagini Gdf ci aveva messo lo zampino l’allora luogotenente Gdf Pasquale Striano (a processo a Roma per i dossier sul ministro della Difesa Guido Crosetto) con il solito sistema delle Sos finite ai giornali ciclostile delle Procure - L’Espresso, il Domani, Il Fatto quotidiano e la confezione di un’inchiesta su Lombardia Film Commission, parte civile difesa dall’avvocato Andrea Puccio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Lega sfida il sistema dossieropoli: candidato Di Rubba, vittima di Striano Giustizia: Di Rubba (Lega), 'io vittima di dossieraggio, dato mandato a legali per esposto' Giustizia: Di Rubba (Lega) segnala di essere vittima di un dossieraggio, con documenti riservati a suo nome che sarebbero stati copiati e diffusi. Nuova dossieropoli, la Lega contro Report La vicenda della Lega contro Report ha aperto un dibattito sulla natura delle accuse e sulla legittimità delle azioni intraprese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Vannacci rilancia la sfida: In campo anche da solo. E la Lega lo isola da Afd; Sfida dei vannacciani sul decreto Ucraina, alla conta con la Lega; Dl Ucraina, governo pone la fiducia. Sfida di Vannacci alla Lega; La Lega sfida il sistema dossieropoli: candidato Di Rubba, vittima di Striano. Vannacci rilancia la sfida: In campo anche da solo. E la Lega lo isola da AfdL’ex generale non smentisce accordi di Fn con CasaPound. Il veto di FI: Così mai con noi in maggioranza ROMA – Mentre Roberto Vannacci minaccia di correre da solo, la Lega tenta il rilancio, pensa a ... repubblica.it DL Ucraina, governo verso la fiducia: la sfida dei vannacciani alla LegaLa diaspora dei cosiddetti vannacciani comincia a produrre effetti parlamentari. L’uscita di alcuni deputati dalla Lega, vicini a Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, apre un fronte ... tg.la7.it Mentre gli azzurri incantano tra le curve dello Skeleton e la precisione del Curling, la vera sfida si accende nel nostro Fantasanremo! Entra nella Lega FantaSanremo Unitus! Vai al link in bio, accedi sia al GRUPPO WHATSAPP che al FANTASANREMO facebook DL Ucraina, governo verso la fiducia: la sfida dei "vannacciani" alla Lega x.com