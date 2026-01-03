nuova dossieropoli la lega contro report

La vicenda della Lega contro Report ha aperto un dibattito sulla natura delle accuse e sulla legittimità delle azioni intraprese. Solo l’esito del procedimento giudiziario potrà chiarire se si tratta di una nuova dossieropoli o di una semplice sottrazione di documenti. In attesa di sviluppi, il caso rimane al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando le delicate dinamiche tra politica e inchieste giornalistiche.

Solo l’avanzare del procedimento giudiziario chiarirà se ci troviamo di fronte a una nuova dossieropoli o più semplicemente a un furto di documenti. La cosa certa è che sulla vicenda che vede coinvolto il commercialista milanese e consulente della trasmissione Rai, Report, Gian Gaetano Bellavia e una sua ex dipendente- poi denunciata e rinviata a giudizio con l’accuso di aver rubato più di un milione di file riservati dall’archivio dello studio in cui lavorava -, la politica si sta facendo sentire. Prima, però, i fatti. Il commercialista tempo fa ha denunciatola sua ex dipendente Valentina Varisco per «accesso abusivo a sistema informatico» e per aver copiato «un milione di file costituenti il know how dello studio». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

