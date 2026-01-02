Giustizia: Di Rubba (Lega) segnala di essere vittima di un dossieraggio, con documenti riservati a suo nome che sarebbero stati copiati e diffusi. Ha affidato ai propri legali l’incarico di presentare un esposto per approfondire la vicenda. La situazione solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sulla trasparenza nell’ambiente politico.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Dalla lettura dell'articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera emergerebbe la presenza di documenti riservati, pare un vero e proprio dossier a mio nome, che poi sarebbe stato copiato e ulteriormente trafugato. Siamo probabilmente di fronte all'ennesimo capitolo dell'immenso scandalo di cui sono stato vittima e bersaglio fatto di fughe di notizie e dossier". Lo dice Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega. "Al momento, posso soltanto dire con forza che farò di tutto per accertare chi c'è dietro tutto questo. Ho già affrontato il tema con i miei legali, che depositeranno nei prossimi giorni un esposto per conoscere i contorni esatti della vicenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Di Rubba (Lega), 'io vittima di dossieraggio, dato mandato a legali per esposto'

