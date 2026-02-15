La Juventus è furiosa Chiellini | Inaccettabile decidere una partita così
Giorgio Chiellini critica duramente la decisione dell’arbitro durante il derby d’Italia, causando scontento tra i tifosi della Juventus. La sua reazione arriva subito dopo l’espulsione di Kalulu nel primo tempo, un episodio che ha acceso le polemiche e alimentato le discussioni sui social. Chiellini si è espresso con fermezza, definendo inaccettabile la gestione della partita e sottolineando come questa abbia influenzato il risultato finale.
In casa Juventus il clima è tutt’altro che sereno dopo il derby d’Italia. L’episodio dell’espulsione di Kalulu nel finale del primo tempo ha acceso la polemica, con Giorgio Chiellini che, ai microfoni di Sky Sport e accanto a Damien Comolli, non ha nascosto tutta la propria amarezza per la direzione arbitrale di La Penna. “Non si può parlare di calcio dopo un episodio così, dopo quello che è successo oggi diventa difficile”, ha esordito l’ex capitano bianconero. “ È successo qualcosa di inaccettabile, l’ennesimo di questa stagione. Probabilmente da domani si cambierà anche il VAR, perché non si può più andare avanti così.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Inter-Juventus, Chiellini non ci sta: “Inaccettabile”
Chiellini si è arrabbiato dopo la decisione dell’arbitro di espellere Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, considerando il cartellino rosso ingiusto.
Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: “Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabile”
Giorgio Chiellini e Luciano Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo il derby tra Juventus e Inter, che hanno definito inaccettabile.
