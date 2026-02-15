Inter-Juventus Chiellini non ci sta | Inaccettabile

Chiellini si è arrabbiato dopo la decisione dell’arbitro di espellere Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, considerando il cartellino rosso ingiusto. La Juventus ha criticato duramente l’arbitro, sostenendo che l’episodio abbia influenzato il risultato finale. La tensione si è accesa subito dopo il fischio finale, con i dirigenti bianconeri che hanno commentato la decisione come “inaccettabile” e hanno richiesto chiarimenti ufficiali.

L'espulsione di Kalulu non è andata giù in casa Juventus con la dirigenza bianconera che ha espresso il proprio punto di vista al termine della sfida persa contro l'Inter. Giorgio Chiellini su Inter-Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Juventus furiosa al termine di Inter-Juventus con Chiellini che ha fatto sentire la sua voce a Sky: " Ennesimo episodio inaccettabile. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. Bisogna cambiare subito. Da inizio anno abbiamo fatto presente che non ci siamo una struttura adeguata. È palese che non si possa andare avanti. Questa che è la partita più attesa in Italia non può essere decisa così. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Juventus, Chiellini non ci sta: "Inaccettabile"