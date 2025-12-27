Bologna, 27 dicembre 2025 – Bologna la si capisce fermandosi. Restando immobili su un marciapiede, sotto un portico, a un incrocio. Dopo pochi minuti iniziano a passare lo ro: biciclette elettriche e monopattini. Poi altri. Poi altri ancora. Decine. A volte a grappoli, a volte isolati, ma continui. È una corrente che attraversa la città. Abbiamo battuto alcune zone nevralgiche della città: via Rizzoli e Ugo Bassi, la stazione, l’area universitaria tra via Petroni, piazza Verdi e via Zamboni. Il Natale dei vip: il video di Gianni Morandi a tavola (con il figlio Tredici Pietro), la foto di famiglia di Kimi Antonelli Un flusso continuo per le strade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nella giungla dei mezzi ‘truccati’, bici e monopattini senza regole: “Velocità folli, pedoni a rischio”

Leggi anche: Bici e monopattini in sharing a rischio stop a Roma: da gennaio possibile sospensione per un mese

Leggi anche: "Una bici da circa un mese ostacola il passaggio dei pedoni in via Campo di Marte"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bici, auto o monopattini. La mobilità maleducata mette la città sul podio - Milano al secondo posto dopo Roma per incidenti e insicurezza, con la sua "giungla" urbana di mezzi sostenibili o meno Che sia tradizionale o alternativa, su quattro o su due ruote, che inquini oppure ... ilgiornale.it

Giungla di bici e confusione. Ma ora il piazzale della stazione si rimette in ordine - Perché davanti alla stazione dei treni, da anni, c’è una specie di giungla, tra auto in... ilrestodelcarlino.it

Michela, ipovedente e la giungla dei marciapiedi: «Monopattini, bici, auto fuori posto. Così mi sono fratturata» - Il 23 giugno al mattino presto, tornando dalla mia consueta passeggiata sono caduta, sono inciampata, per ... corrieredelveneto.corriere.it

Lo schianto frontale tra i due mezzi non ha lasciato scampo alla giovane. Feriti l’amica di 26 anni che viaggiava con lei e l’autista dell’Atac Leggi l'articolo #Roma - facebook.com facebook