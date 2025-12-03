Controlli mirati sui monopattini in sette multati perchè senza casco

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e gli agenti della Polizia Locale hanno condotto congiuntamente un servizio mirato di controllo sulla circolazione stradale nella mattinata di ieri. L'operazione aveva lo scopo specifico di verificare l'aderenza alle normative che regolano l'uso dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Operazione all’alba nella Terra dei Fuochi: i Carabinieri hanno effettuato un ampio ciclo di controlli mirati contro l’abbandono illecito dei rifiuti, le attività senza autorizzazioni e i roghi illegali. In poche ore sono emerse discariche abusive, depositi incontrollati e - facebook.com Vai su Facebook

"Collaborazione, digitalizzazione e controlli mirati sono la chiave per sostenere imprese e ambiente, rendendo il #FVG più moderno, sicuro e vicino a cittadini e aziende". Così oggi @F_Scoccimarro alla chiusura del progetto Rating audit control 3 tinyurl.co Vai su X

Monopattini, ben 11 multe in un giorno: c'è chi viaggiava in due, chi senza casco e chi aveva "potenziato" illegalmente il mezzo - Gli agenti della Polizia Locale Trento Monte Bondone stanno intensificando i controlli sui monopattini che circolano per le strade di ... Si legge su ildolomiti.it

Massicci controlli della Polizia Locale di Bologna sull’uso dei monopattini - Nei giorni scorsi, massicci controlli della Polizia Locale finalizzati alla sicurezza stradale e riguardanti l’uso dei monopattini. Come scrive sassuolo2000.it

Allarme monopattini elettrici: più di 200 multe a Bologna. I dati della polizia locale - Sequestri e multe per mezzi irregolari, casco non indossato e biciclette trasformate in ciclomotori: così dimostrano gli episodi accaduti negli ultimi giorni. Come scrive msn.com

Sicurezza stradale, il Comune di Bologna si è svegliato: controlli sui monopattini, ma sui ciclisti quando? - A Bologna il Comune annuncia massicci controlli sui monopattini subito dopo i dati sugli incidenti stradali, in aumento tra feriti e decessi, sollevando dubbi sul reale effetto della città 30 km/h. Segnala gazzettadibologna.it

Monopattini, i vigili di Voghera ora non perdonano: già dieci multe a chi è fuorilegge - Dieci verbali in un mese, di cui quattro nella sola settimana scorsa: la polizia locale di Voghera ha cominciato a effettuare una serie di controlli sui monopattini elettrici per assicurarsi ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Studenti in monopattino senza casco e bici elettriche come scooter: multe e sequestri a Cagliari - Nei giorni scorsi una pattuglia di motociclisti della polizia locale in borghese ha multato sette persone che circolavano in ... Da unionesarda.it