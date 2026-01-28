Bomba d'acqua nel Frusinate | fiume rompe gli argini in piena la Cascata di Isola del Liri

Un violento acquazzone si è abbattuto nel Frusinate, portando a una piena improvvisa della Cascata di Isola del Liri. Il fiume ha rotto gli argini, allagando alcune zone del centro città. La forte pioggia ha causato danni e paura tra i cittadini, che vedono la cascata ingrossarsi mentre l’allerta arancione resta in vigore nella zona.

Allerta arancione provoca danni in Ciociaria: paura anche a Isola del Liri dove la cascata del centro città si è ingrossata a seguito delle piogge.

Il maltempo ha fatto salire il livello del fiume Rapido a Cassino.

