La gaffe di Chiara Ferragni su Giorgia Meloni immediatamente sparita | ecco cosa ha fatto web in delirio

Chiara Ferragni ha eliminato rapidamente una foto in cui scriveva parole contro Giorgia Meloni, causando reazioni accese sui social. La fashion influencer aveva pubblicato l’immagine senza rendersi conto dell’effetto che avrebbe potuto suscitare. Dopo poche ore, la foto è scomparsa, lasciando i follower a discutere sui motivi di questa scelta.

Chiara Ferragni cancella in fretta una foto con una scritta contro Giorgia Meloni: il web se ne accorge e scoppia la polemica. Basta un dettaglio, sui social, per trasformare un post apparentemente innocuo in un caso virale. È quanto accaduto a Chiara Ferragni, che nelle scorse ore ha pubblicato, e poi rimosso in tutta fretta, una foto destinata a far discutere. Un gesto rapido, quasi istintivo, che non è però sfuggito agli utenti più attenti. L'influencer, seguita da milioni di persone, aveva condiviso un carosello di immagini dedicate a Roma, tra momenti di svago e scorci iconici della Capitale.

Chiara Ferragni ha scambiato Giorgia Meloni per una fascista e ha scritto “Fascista” sui social, poi ha cancellato tutto.

