Avete letto l’insulto a Meloni? Chiara Ferragni gaffe clamorosa | ha cancellato tutto subito

Chiara Ferragni ha pubblicato un post che ha fatto infuriare molti. La influencer ha scritto un messaggio che molti hanno interpretato come un insulto alla premier Meloni. Subito dopo, ha cancellato tutto senza fare dichiarazioni. Le reazioni sui social sono esplose, con utenti che si dividono tra chi difende e chi critica. La gaffe è finita in pochi minuti sui tabloid e sui social, alimentando nuove polemiche.

Una pubblicazione apparentemente innocua, poi la cancellazione silenziosa e, infine, le reazioni sul web. Un episodio che riporta Chiara Ferragni al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per una gaffe sui social che molti hanno letto come una semplice svista, altri come un errore di comunicazione evitabile. L’influencer e imprenditrice digitale, seguita da oltre 28 milioni di follower, ha condiviso il 9 febbraio un carosello di immagini dedicate a Roma, città che frequenta spesso pur vivendo a Milano. Il post, accompagnato dalla didascalia “Roma + cose belle belle”, mostrava una sequenza di scatti di vita quotidiana: momenti con gli amici, una pausa informale tra patatine fritte insieme alla sorella Valentina Ferragni, immagini simboliche della Capitale come il Colosseo e l’ Altare della Patria, oltre a foto con le sorelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Avete letto l’insulto a Meloni?”. Chiara Ferragni, gaffe clamorosa: ha cancellato tutto subito Approfondimenti su Chiara Ferragni La gaffe clamorosa di Chiara Ferragni su Giorgia Meloni: "Fascista". Spunta la foto (poi cancella tutto) Chiara Ferragni ha scambiato Giorgia Meloni per una fascista e ha scritto “Fascista” sui social, poi ha cancellato tutto. Ma avete letto il post di Christian De Sica contro Milly Carlucci? Che vergogna, poi ha cancellato tutto! Un post di Christian De Sica rivolto a Milly Carlucci ha suscitato scalpore sui social, attirando l’attenzione del pubblico e generando numerosi commenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Chiara Ferragni Argomenti discussi: Epstein, Bill Gates si dice pentito e nega le accuse: Mai andato a letto con donne, ex moglie Melinda: Rispondi di ciò che hai fatto. Avete letto l’insulto a Meloni?. Chiara Ferragni, gaffe clamorosa: ha cancellato tutto subitoUna pubblicazione apparentemente innocua, poi la cancellazione silenziosa e, infine, le reazioni sul web. Un episodio che riporta Chiara Ferragni al centro ... thesocialpost.it Un aggettivo per Chiara Ferragni… - facebook.com facebook Su Chiara Ferragni, la mia opinione x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.