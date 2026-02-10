La gaffe clamorosa di Chiara Ferragni su Giorgia Meloni | Fascista Spunta la foto poi cancella tutto

Chiara Ferragni ha scambiato Giorgia Meloni per una fascista e ha scritto “Fascista” sui social, poi ha cancellato tutto. La gaffe ha fatto subito rumore, ma sembra più un errore di comunicazione che un’intenzione precisa. La influencer ha pubblicato una foto che ha scatenato le polemiche e, dopo pochi minuti, ha rimosso il post. La vicenda si è subito accesa sui social, con commenti e critiche.

