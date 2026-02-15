La FTC avverte Cupertino | su Apple News troppo poco lo spazio per le testate conservatrici

La Federal Trade Commission ha avviato un’indagine contro Apple, accusando l’azienda di privilegiare alcune testate e limitare lo spazio alle fonti conservatrici su Apple News. La questione riguarda le scelte di curatela dell’app, che sembrano favorire contenuti progressisti, lasciando meno spazio alle opinioni di destra. La FTC vuole capire se questa scelta possa influenzare l’informazione offerta agli utenti.

Apple News sotto accusa: la FTC indaga su possibili sbilanciamenti politici nella curatela delle notizie. La Federal Trade Commission (FTC) ha espresso preoccupazione per la selezione delle notizie su Apple News, l’aggregatore di notizie integrato nei dispositivi Apple. L’avvertimento, inviato il 12 febbraio 2026 al CEO di Apple Tim Cook, mira a garantire trasparenza e a prevenire pratiche commerciali ingannevoli, sollevando interrogativi sull’influenza delle piattaforme digitali sull’informazione e sul dibattito pubblico negli Stati Uniti. Al centro delle accuse, la possibile prevalenza di fonti di orientamento progressista a discapito di quelle conservatrici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Apple News finisce sotto accusa negli Stati Uniti.

Apple ha avviato una competizione tra studenti sviluppatori per stimolare la creazione di progetti innovativi.

