La FTC avverte Cupertino | su Apple News troppo poco lo spazio per le testate conservatrici
La Federal Trade Commission ha avviato un’indagine contro Apple, accusando l’azienda di privilegiare alcune testate e limitare lo spazio alle fonti conservatrici su Apple News. La questione riguarda le scelte di curatela dell’app, che sembrano favorire contenuti progressisti, lasciando meno spazio alle opinioni di destra. La FTC vuole capire se questa scelta possa influenzare l’informazione offerta agli utenti.
Apple News sotto accusa: la FTC indaga su possibili sbilanciamenti politici nella curatela delle notizie. La Federal Trade Commission (FTC) ha espresso preoccupazione per la selezione delle notizie su Apple News, l’aggregatore di notizie integrato nei dispositivi Apple. L’avvertimento, inviato il 12 febbraio 2026 al CEO di Apple Tim Cook, mira a garantire trasparenza e a prevenire pratiche commerciali ingannevoli, sollevando interrogativi sull’influenza delle piattaforme digitali sull’informazione e sul dibattito pubblico negli Stati Uniti. Al centro delle accuse, la possibile prevalenza di fonti di orientamento progressista a discapito di quelle conservatrici.🔗 Leggi su Ameve.eu
Apple news sotto accusa di parzialità politica dopo avviso ftc
Apple News finisce sotto accusa negli Stati Uniti.
Apple: studenti sviluppatori in gara, progetti innovativi e un viaggio a Cupertino in palio.
Apple ha avviato una competizione tra studenti sviluppatori per stimolare la creazione di progetti innovativi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La FTC avverte Cupertino: su Apple News troppo poco lo spazio per le testate conservatriciLa Federal Trade Commission ritiene che l’aggregatore di news sia sbilanciato a favore di fonti di sinistra Lo scorso 12 febbraio Andrew N Ferguson, presidente della Federal Trade Commission, l’autori ... repubblica.it
FTC invia una lettera ad Apple su Apple News: potenziali violazioni della FTC Act legate a trasparenza editoriale e parzialità ideologica. Non è un procedimento, ma un invito a rivedere termini di servizio e pratiche ai consumatori. #FTC #AppleNews x.com
Apple risolve una vulnerabilità zero-day sfruttata in attacchi mirati Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/apple-risolve-una-vulnerabilita-zero-day-sfruttata-in-attacchi-mirati/ #redhotcyber #news #cybersecurity #hacking #vulnerabilita #zeroday # facebook