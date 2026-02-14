Apple | studenti sviluppatori in gara progetti innovativi e un viaggio a Cupertino in palio

Apple ha avviato una competizione tra studenti sviluppatori per stimolare la creazione di progetti innovativi. La sfida nasce dall’esigenza di coinvolgere i giovani nel mondo della tecnologia e di scoprire nuovi talenti. I partecipanti possono vincere un viaggio a Cupertino, dove avranno l’opportunità di visitare gli uffici Apple e incontrare i professionisti del settore. La gara mira a incoraggiare idee originali e soluzioni pratiche per il mondo digitale.

Apple Lancia la Sfida a Giovani Sviluppatori: Un'Opportunità per Innovare e Formare il Futuro Digitale. Apple ha aperto ufficialmente le iscrizioni alla Swift Student Challenge 2026, un'iniziativa globale pensata per stimolare la creatività e le competenze di programmazione in Swift tra gli studenti. Fino al 28 febbraio 2026, i giovani talenti potranno presentare progetti innovativi, con la possibilità di vincere un anno di accesso all'Apple Developer Program e, per i 50 progetti più brillanti, un invito esclusivo al quartier generale di Cupertino. Un'Opportunità di Crescita e Confronto Internazionale.