La frittella veneziana diventa una tesi di laurea
La frittella veneziana, dolce tradizionale del Carnevale, è diventata il tema di una tesi di laurea grazie a una ricerca condotta da studenti di Ca’ Foscari Venezia e dell’Università Juraj Dobrila di Pola. Gli studenti hanno analizzato gli ingredienti e le tecniche di preparazione, portando alla luce dettagli sconosciuti fino ad ora.
Grazie al Podestà del Niballo, il regolamento del Palio di Faenza diventa una tesi di laurea
Il regolamento del Palio di Faenza, che comprende oltre 170 pagine e 150 articoli, è stato analizzato in modo approfondito grazie al progetto del Podestà del Niballo.
Il mito della frittella veneziana: tradizione, sfide e sapori che resistono al tempo del Carnevale
