La frittella veneziana diventa una tesi di laurea

La frittella veneziana, dolce tradizionale del Carnevale, è diventata il tema di una tesi di laurea grazie a una ricerca condotta da studenti di Ca’ Foscari Venezia e dell’Università Juraj Dobrila di Pola. Gli studenti hanno analizzato gli ingredienti e le tecniche di preparazione, portando alla luce dettagli sconosciuti fino ad ora.

La Frittella al Microscopio: Un Dolce Veneziano Diventa Oggetto di Studio Universitario. Un dolce simbolo del Carnevale veneziano, la frittella, è al centro di un’inedita ricerca accademica che coinvolge l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università Juraj Dobrila di Pola. Studenti e ricercatori stanno analizzando la percezione culturale e il potenziale di valorizzazione di questo prodotto tradizionale, in un progetto co-finanziato dall’Unione Europea. Un Patrimonio in Evoluzione: Il Progetto “Testeat” e la Valorizzazione del Territorio. La frittella, ben più di un semplice dolce, si trasforma in un caso di studio per comprendere come valorizzare e promuovere le tradizioni gastronomiche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il regolamento del Palio di Faenza, che comprende oltre 170 pagine e 150 articoli, è stato analizzato in modo approfondito grazie al progetto del Podestà del Niballo.

A Venezia, la frittella non è solo un dolce.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.