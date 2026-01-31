Il mito della frittella veneziana | tradizione sfide e sapori che resistono al tempo del Carnevale

A Venezia, la frittella non è solo un dolce. È un simbolo che resiste nel tempo, un rito che ogni anno si ripete durante il Carnevale. Le pasticcerie e le famiglie si sfidano a preparare le migliori, mantenendo vivo un sapore che fa parte della tradizione veneziana. Nonostante le sfide moderne, questa specialità continua a essere protagonista dei giorni di festa, unendo generazioni intorno a un dolce semplice ma ricco di storia.

A Venezia, la frittella non è solo un dolce: è un simbolo, un rituale, una sfida per la memoria gastronomica della città. Il 31 gennaio 2026, il primo appuntamento ufficiale con "La miglior frittella del Carnevale di Venezia" ha segnato l'inizio di un percorso che va ben oltre la semplice gara culinaria. Il concorso, nato per valorizzare un'icona della tradizione veneziana, si è trasformato in un progetto complesso che unisce storia, ricerca accademica, sostenibilità e identità territoriale. L'obiettivo non è solo scoprire chi prepara la frittella più buona, ma riconoscere un patrimonio immateriale che rischia di essere dimenticato.

