La frana avanza e la strada resta chiusa La Provinciale 35 bis osservata speciale

Una frana si è verificata nei giorni scorsi sulla Provinciale 35 bis a San Clemente, causando la chiusura totale della strada e creando disagi ai residenti. La terra scivolata ha portato via una porzione di carreggiata, costringendo le autorità a bloccare il traffico e a mettere in allerta i cittadini. I lavori di messa in sicurezza sono ancora in corso, mentre la frana continua ad avanzare, rendendo difficile ripristinare la circolazione in tempi brevi.

Preoccupa molto i cittadini di San Clemente la frana che nei giorni scorsi ha spezzato in due un tratto di strada, rendendo necessaria la chiusura totale della Strada provinciale 35 bis-diramazione San Clemente. L'area interessata è considerata tra quelle a pericolosità idrogeologica e la frana ha interessato un punto della carreggiata nel territorio comunale di San Clemente: una situazione che ha richiesto provvedimenti rapidi portando nei giorni scorsi la Provincia di Rimini all'emissione di un'ordinanza urgente entrata in vigore il 5 febbraio e valida fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.