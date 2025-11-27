Frana ad Alano grandi massi e detriti invadono la strada Provinciale chiusa | Prestare la massima attenzione

Ilgazzettino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ALANO - Frana sulla Strada Provinciale 10 di Alano questa mattina, 27 novembre. Lo smottamento di diversi detriti di roccia, anche dalla grandezza importante, ha reso necessaria la chiusura della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

