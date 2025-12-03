Dentro la villa sull’isola di Epstein | la poltrona da dentista e le maschere ai muri Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video
Enormi camere da letto, pareti ricoperte di maschere raffiguranti volti maschili e una stanza senza finestre ma attrezzata con una poltrona da dentista. È ciò che si vede nelle foto pubblicate dal New York Times, e finora inedite, della villa alle Isole Vergini di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto suicida in carcere nel 2019. Il materiale, dieci foto e quattro video, diffuso oggi dai democratici Usa, proviene da documenti raccolti dalle autorità dell’arcipelago nel Mar dei Caraibi e consegnati alla Commissione di vigilanza della Camera. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione sull’affare della villa di Alberoni, comprata e rivenduta in meno di un’ora. Secondo il pm, non si tratterebbe di riciclaggio: https://fanpa.ge/W6MAo - facebook.com Vai su Facebook
Dentro la villa sull’isola di Epstein: la poltrona da dentista e le maschere inquietanti ai muri. Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video - proviene da documenti raccolti dalle autorità delle Isole Vergini e poi consegnati alla Commissione di vigilanza d ... open.online scrive
Nella villa di Epstein: una scala a chiocciola verso l’inferno - È apparso proprio qui, sul cancello bianco della villa di Jeffrey Epstein, subito dopo la sua morte: inquietando tutti. Come scrive repubblica.it
Epstein, anche la pronipote di Winston Churchill (e damigella di Lady D) tra le ragazze ospiti nella villa degli abusi - Tra i nomi delle ragazze presenti nella villa degli abusi del milionario americano Jeffrey Epstein compare ora un nome noto nell’alta società britannica, quello della 44enne Clementine Hambro, detta ... Segnala corriere.it