Dentro la villa sull’isola di Epstein | la poltrona da dentista e le maschere inquietanti ai muri Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video
Enormi camere da letto, pareti ricoperte di maschere raffiguranti volti maschili e una stanza senza finestre ma attrezzata con una poltrona da dentista. È ciò che si vede nelle foto pubblicate dal New York Times, e finora inedite, della villa alle Isole Vergini di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto suicida in carcere nel 2019. Il materiale, dieci foto e quattro video, diffuso oggi dai democratici Usa, proviene da documenti raccolti dalle autorità dell’arcipelago nel Mar dei Caraibi e consegnati alla Commissione di vigilanza della Camera. 🔗 Leggi su Open.online
