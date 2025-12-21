La Fortitudo torna al successo | tutto facile contro Ruvo di Puglia

Bologna, 21 dicembre 2025 – Un referto di color rosa sotto l’albero di Natale della Fortitudo di coach Attilio Caja, che nell’ ultima gara casalinga del 2025 ha vita molto facile contro Ruvo di Puglia 91-54 e ritorna a brindare (nonostante l’assenza di Moore, ma col rientro di capitan Fantinelli) dopo le due sconfitte consecutive occorse contro Bergamo e Rimini. Fra una settimana si chiuderà il girone d’andata di A2 sulle doghe di Rieti, big match al vertice della classifica per provare a prendersi un posto nelle ‘Fab Four’ che a marzo si giocheranno la Coppa Italia. La cronaca. FORTITUDO BOLOGNA RUVOPaulius Sorokas Sfida in famiglia sotto la volta del ‘Madison’ di piazza Azzarita, con i fratelli Anumba uno contro l’altro e con l’ex di turno Jacopo Borra, cresciuto nelle giovanili biancoblù (l’ultima volta in maglia Effe nella sciagurata stagione 20212022, quella della retrocessione in A2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

