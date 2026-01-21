La Fortitudo sorride | Sorokas e Fantinelli trascinano la Effe contro l' Urania Milano
La Fortitudo Bologna continua il suo percorso di crescita con una vittoria convincente contro Urania Milano. Grazie alle prestazioni di Sorokas e Fantinelli, la squadra ha dimostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato. Dopo il successo contro Gemini Mestre, i biancoblù mantengono alta la concentrazione e guardano avanti con fiducia.
Al PalaDozza finisce 83-73 per i biancoblu. Serata magica per il lituano (29 punti) e record di assist per il capitano (15) La Flats Service Fortitudo Bologna prosegue con il passo giusto e dopo la netta vittoria contro la Gemini Mestre di sabato 17 manda al tappato, con una prestazione di grande sostanza, anche la Wegreenit Urania Milano. Tra le mura amiche del PalaDozza finisce 83-73 Una vittoria nata sotto il segno del "totem" Paulius Sorokas e della visione di gioco magistrale di Matteo Fantinelli. L'avvio della Fortitudo è deciso. La squadra di Coach Caja mette subito le cose in chiaro nel primo quarto (21-13), aggredendo i portatori di palla milanesi e trovando fluidità in attacco.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Basket A2, alle 18 a Rimini la Effe proverà ancora una volta ad andare contro l’emergenza. Out anche capitan Fantinelli. Fortitudo, altra trincea. Caja spera in MooreNella diciassettesima giornata di A2, alle 18 a Rimini, la Fortitudo Effe affronta ancora l'emergenza, con l'assenza di capitan Fantinelli.
