La Fortitudo sorride | Sorokas e Fantinelli trascinano la Effe contro l' Urania Milano

La Fortitudo Bologna continua il suo percorso di crescita con una vittoria convincente contro Urania Milano. Grazie alle prestazioni di Sorokas e Fantinelli, la squadra ha dimostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato. Dopo il successo contro Gemini Mestre, i biancoblù mantengono alta la concentrazione e guardano avanti con fiducia.

