Il Flag Football, variante del football americano, sta crescendo rapidamente sia a livello maschile che femminile. Nel 2026 si terrà il suo primo campionato mondiale, segnando un passo importante per questa disciplina. Sempre più spesso praticato come sport da spiaggia, si avvicina anche alle Olimpiadi. Questa evoluzione rappresenta un nuovo modo di concepire il gioco, più sicuro e accessibile, aprendo nuove prospettive per atleti di ogni età.

C’è un’immagine che sta ridefinendo il concetto di “Sogno Americano” applicato allo sport: non è più un quarterback protetto da un’armatura di polimeri che lancia un pallone nel cuore di una difesa d’acciaio. È un atleta leggero, scattante, che corre su un campo d’erba sintetica con due bandierine colorate attaccate ai fianchi. Benvenuti nel mondo del Flag Football, la disciplina che ha abbattuto i cancelli dell’esclusività del football americano per conquistare, a colpi di velocità e strategia, il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Se molti lo hanno conosciuto come “Frankfurt Ball” o “Flat Bal” nelle sue varianti promozionali e ricreative in Europa, oggi questo sport ha un nome e un’identità globale che non ammette distrazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nata come variante dello sport americano con la palla ovale per non infortunarsi nel 2026 questa disciplina darà vita al suo primo campionato del mondo Anche la dimensione femminile sta avendo una evoluzione molto rapida. Flag Football, il riscatto. Il gioco da spiaggia volerà alle Olimpiadi

Leggi anche: L’universo femminile delle Olimpiadi invernali del 1956: atlete, giornaliste e tedofore che hanno lasciato il segno nel mondo dello sport

Leggi anche: Sci alpino, Della Mea è in una nuova dimensione. Il riscatto dello slalom femminile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nata inizialmente come piatto di carne, la genovese nel tempo è stata rivisitata dalla cucina popolare napoletana, che nei giorni di magro sostituì la carne con il baccalà, mantenendo la lunga cottura delle cipolle e trasformando la ricetta in una variante altretta - facebook.com facebook