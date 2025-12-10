’La Tua Cer’ con l’energia aiutiamo i fragili

Ieri mattina ad Argenta si è svolta una tavola rotonda tra amministratori, imprenditori e tecnici, dedicata al progetto Cer (Comunità Energetica di Argenta). L'iniziativa mira a promuovere un utilizzo sostenibile dell’energia, sostenendo le fasce più fragili della comunità e rafforzando la collaborazione tra diversi attori locali.

Ieri mattina, presso il municipio di Argenta, è avvenuta la tavola rotonda tra Amministrazione, imprenditori del territorio e tecnici esperti, legata al progetto Cer (comunità energetica di argenta). Il comune di Argenta è entrato tra i soci fondatori de La Tua Cer, uno strumento che permette di avviare un ragionamento di comunità energetica - senza scopo di lucro- dove cittadini ed imprese potranno associarsi per condividere virtualmente l’energia e generare benefici ambientali, economici e sociali per il territorio. Il sindaco Andre Baldini insieme a Nadia Cai, assessora all’ambiente del comune, hanno accolto: Luca Bertaccini, referente locale de La Tua Cer; Luigi Cillani, legale rappresentate della Spina Metallurgica Srl; Mirco Mariotti della società Agricola Mariotti e Francesco Guerrini di Guerrini Legnami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it