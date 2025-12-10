’La Tua Cer’ con l’energia aiutiamo i fragili
Ieri mattina ad Argenta si è svolta una tavola rotonda tra amministratori, imprenditori e tecnici, dedicata al progetto Cer (Comunità Energetica di Argenta). L'iniziativa mira a promuovere un utilizzo sostenibile dell’energia, sostenendo le fasce più fragili della comunità e rafforzando la collaborazione tra diversi attori locali.
Ieri mattina, presso il municipio di Argenta, è avvenuta la tavola rotonda tra Amministrazione, imprenditori del territorio e tecnici esperti, legata al progetto Cer (comunità energetica di argenta). Il comune di Argenta è entrato tra i soci fondatori de La Tua Cer, uno strumento che permette di avviare un ragionamento di comunità energetica - senza scopo di lucro- dove cittadini ed imprese potranno associarsi per condividere virtualmente l’energia e generare benefici ambientali, economici e sociali per il territorio. Il sindaco Andre Baldini insieme a Nadia Cai, assessora all’ambiente del comune, hanno accolto: Luca Bertaccini, referente locale de La Tua Cer; Luigi Cillani, legale rappresentate della Spina Metallurgica Srl; Mirco Mariotti della società Agricola Mariotti e Francesco Guerrini di Guerrini Legnami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Quanta energia ti serve per arrivare dai tuoi cari durante le vacanze invernali? Ti aiutiamo noi! Viaggia su pneumatici MICHELIN - Progettati per offrire una sicurezza duratura, efficienza energetica e serenità. Pronto a viaggiare per tutto l'inverno #Michel - facebook.com Vai su Facebook
Ghiacciai, il caldo non dà tregua. Neve perenne solo a 3.200 metri. Altri due giganti si sono estinti ilgiorno.it
Una golf car per le visite al cimitero ilgiorno.it
Messa in sicurezza del territorio. San Baronto, attenzione massima. Molte opere pure in Valdinievole lanazione.it
Il Pd in attesa di Fossi. Congresso o ’percorso’. Il partitone bloccato. Vanno avanti solo le liti lanazione.it
Se il nome del bebé rovina la serata ilrestodelcarlino.it
Il giorno delle Marche: "Giovani protagonisti". Doppio riconoscimento a Raffaeli e D’Orsogna ilrestodelcarlino.it