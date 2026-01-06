Un’Epifania di solidarietà | la Befana Cri accanto ai pazienti brindisini

La Befana della Croce Rossa Italiana torna a brindare solidarietà ai pazienti delle strutture sanitarie di Brindisi. Un gesto di vicinanza e attenzione che rafforza il senso di comunità e sostegno, portando un momento di conforto e speranza a chi affronta percorsi di cura. La tradizione si rinnova ogni anno, sottolineando l’importanza di essere vicini a chi ha bisogno di ascolto e solidarietà.

