Un’Epifania di solidarietà | la Befana Cri accanto ai pazienti brindisini
La Befana della Croce Rossa Italiana torna a brindare solidarietà ai pazienti delle strutture sanitarie di Brindisi. Un gesto di vicinanza e attenzione che rafforza il senso di comunità e sostegno, portando un momento di conforto e speranza a chi affronta percorsi di cura. La tradizione si rinnova ogni anno, sottolineando l’importanza di essere vicini a chi ha bisogno di ascolto e solidarietà.
BRINDISI - Anche quest’anno la Befana della Croce Rossa Italiana ha rinnovato una tradizione molto sentita dalla comunità brindisina, portando un momento di gioia e leggerezza ai pazienti delle strutture sanitarie del territorio. Nella giornata dell’Epifania, la Befana, con i suoi assistenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
