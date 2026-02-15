La disperata ricerca di un nuovo cuore per salvare il bimbo di due anni e mezzo | tra speranze preoccupazioni e polemiche

Il bambino di due anni e mezzo ha bisogno urgentemente di un nuovo cuore, e questa richiesta ha scatenato polemiche e tensioni tra i medici e i familiari. La corsa contro il tempo si svolge tra le corsie di un reparto di cardiochirurgia, dove ogni secondo conta per trovare un donatore compatibile. Le speranze si mescolano alle preoccupazioni mentre i genitori attendono notizie, stringendo forte la mano del piccolo. La sala operatoria è in continua attività, con apparecchi che emettono suoni costanti e operatori concentrati nel loro lavoro.

Una sala d'ospedale che non dorme mai. Macchine che sussurrano al buio, mani che si stringono forte e domande che non hanno un'ora giusta per arrivare. In mezzo, un bimbo di due anni e mezzo e la sua corsa più lunga: trovare un nuovo cuore prima che il tempo, impaziente com'è, decida al posto suo. Cosa sappiamo oggi sulle condizioni del piccolo. A dicembre, a Napoli, il bambino ha ricevuto un trapianto. L' organo danneggiato ha però aperto un capitolo diverso da quello atteso. Da allora il piccolo è tenuto in coma farmacologico e collegato a un sistema ECMO. In parole semplici, una macchina che ossigena il sangue e fa riposare cuore e polmoni.

Un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”.

