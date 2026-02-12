Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli madre disperata | 6 medici indagati

Un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli. La madre è sconvolta e preoccupata, perché il cuore impiantato è danneggiato e il bambino rischia la vita. Sei medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, mentre i familiari attendono risposte chiare sulla vicenda.

All’ospedale Monaldi di Napoli un bambino di due anni è in condizioni gravissime dopo aver ricevuto un cuore danneggiato in un trapianto. L’organo, arrivato da Bolzano, sarebbe stato ustionato dal ghiaccio utilizzato per conservarlo. Quando è arrivato a Napoli, al bambino era già stato asportato il cuore. Sei medici sono indagati per quanto accaduto, l’appello della madre. Cuore danneggiato trapiantato, bambino di due anni in fin di vita Le indagini della procura di Napoli Cosa è successo durante il trapianto L'appello della madre del bambino Cuore danneggiato trapiantato, bambino di due anni in fin di vita Lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito un trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sesto indagato nel caso del trapianto di cuore a Tommaso, l’ospedale Monaldi si trova al centro di un’inchiesta che coinvolge medici e sanitari.

A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi.

Argomenti discussi: Napoli, trapianto di cuore sbagliato: il bimbo di 2 anni in fin di vita. La mamma: Voglio che si salvi, il resto è secondario; Al bambino dell’ospedale di Napoli impiantato per errore il cuore difettoso; Napoli, trapianto di cuore sbagliato, parla la madre: Il mio piccolo rischia la vita, l'abbiamo saputo dalla tv. È attaccato alle macchine da 50 giorni; Il trapianto di cuore fallito al bimbo a Napoli. Ne serve uno nuovo entro 48 ore o sarà inutile.

Trapianto di cuore sbagliato a bimbo, indagati sei medici: l'errore di conservazione e l'operazione effettuata lo stesso. Cosa non tornaTommaso, un bambino di due anni lotta tra la vita e la morte per un probabile errore medico. Sei persone, tra medici e paramedici, sono state ... msn.com

Napoli, il caso del trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni. 6 medici indagatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, il caso del trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni. 6 medici indagati ... tg24.sky.it

Svolta nell’inchiesta sul trapianto di cuore danneggiato al bimbo ricoverato al Monaldi di #Napoli: sono sei le persone indagate dalla procura di Napoli. Si tratta di operatori sanitari - tra medici e infermieri - che hanno avuto un ruolo nella vicenda. Il piccolo inte - facebook.com facebook

A #Napoli, bambino sottoposto ad un trapianto, ma il cuore era danneggiato. Scattata una denuncia. Sospesi i chirurghi. Corsa contro il tempo, si attende chiamata per secondo intervento. Al #Tg2Rai ore 13,00 #12febbraio x.com