Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli madre disperata | 6 medici indagati

Un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli. La madre è sconvolta e preoccupata, perché il cuore impiantato è danneggiato e il bambino rischia la vita. Sei medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, mentre i familiari attendono risposte chiare sulla vicenda.

All’ospedale Monaldi di Napoli un bambino di due anni è in condizioni gravissime dopo aver ricevuto un cuore danneggiato in un trapianto. L’organo, arrivato da Bolzano, sarebbe stato ustionato dal ghiaccio utilizzato per conservarlo. Quando è arrivato a Napoli, al bambino era già stato asportato il cuore. Sei medici sono indagati per quanto accaduto, l’appello della madre. Cuore danneggiato trapiantato, bambino di due anni in fin di vita Le indagini della procura di Napoli Cosa è successo durante il trapianto L'appello della madre del bambino Cuore danneggiato trapiantato, bambino di due anni in fin di vita Lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito un trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

