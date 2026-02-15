La disperata ricerca di un cuore per salvare un bimbo di due anni e mezzo | tra speranze criticità e controversie mediche

Un bambino di due anni e mezzo lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva, perché ha bisogno urgente di un cuore nuovo. La famiglia vive ore di grande tensione, sperando che arrivi un donatore compatibile per salvarlo. Intanto, i medici sono divisi tra diverse opinioni sul metodo migliore per affrontare il caso.

Una corsa contro il tempo, un letto di terapia intensiva, un bambino di due anni e mezzo che respira grazie alle macchine. In mezzo, medici che discutono, genitori che aspettano, un Paese che tiene il fiato sospeso in cerca di un cuore compatibile. Un nuovo trapianto di cuore è la speranza che resta. Si cerca in Italia e all’estero un donatore compatibile per il piccolo operato a dicembre a Napoli, al Monaldi, con un organo poi risultato danneggiato. Da allora la vita del bimbo è appesa a tubi e monitor. È in coma farmacologico. Vive grazie alla ECMO, la circolazione extracorporea che tiene in funzione cuore e polmoni quando da soli non ce la fanno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Il bambino di due anni e mezzo ha bisogno urgentemente di un nuovo cuore, e questa richiesta ha scatenato polemiche e tensioni tra i medici e i familiari.

Un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli.

