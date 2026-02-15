La disabilità impara l’indipendenza | inaugurato il progetto Acquisire Autonomie

A Oderzo, il progetto “Acquisire Autonomie” è stato inaugurato per aiutare le persone con disabilità a imparare a vivere in modo più indipendente. La nuova iniziativa mira a fornire strumenti pratici e supporto concreto a coloro che affrontano difficoltà quotidiane, come l’uso dei mezzi pubblici e la gestione delle faccende domestiche. Un gruppo di volontari e professionisti si impegna a seguire i partecipanti passo dopo passo, facendo loro acquisire sicurezza e autonomia reale.

Un Nuovo Modello di Autonomia per le Persone con Disabilità: Inaugurato il Progetto "Acquisire Autonomie" a Oderzo. Oderzo, provincia di Treviso – Un nuovo approccio alla riabilitazione e all'inclusione delle persone con disabilità ha preso forma oggi presso la sede de "La Nostra Famiglia". Il progetto "Acquisire Autonomie" mira a fornire ai giovani gli strumenti per affrontare la vita adulta, trasformando gli spazi tradizionali di riabilitazione in ambienti domestici realistici dove possono apprendere e mettere in pratica abilità essenziali per l'indipendenza. Dalla Cura all'Autonomia: Un Cambiamento di Paradigma.