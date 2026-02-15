La difesa vip dell' Albanese | appello di cento celebrità per la relatrice Onu
Cento celebrità hanno firmato un appello a sostegno di Francesca Albanese, coinvolta in polemiche dopo alcune dichiarazioni fatte durante un evento di Al Jazeera. La relatrice Onu si trova al centro di un acceso dibattito, con artisti e personaggi noti che chiedono di rispettarne il lavoro e la libertà di espressione. Tra le firme spiccano nomi di attori, musicisti e influencer italiani, tutti uniti nel difendere Albanese.
Francesca Albanese, finita nella bufera per alcune dichiarazioni durante un evento organizzato da Al Jazeera, ha trovato una sponda nel mondo dello spettacolo. Sono infatti oltre 100 le personalità di spicco del mondo culturale e dello spettacolo che hanno firmato una lettera aperta in sostegno della relatrice speciale Onu per i territori palestinesi. No quindi alle richieste di dimissioni da parte di Francia, Germania, Italia e Austria dopo i suoi presunti commenti su Israele come «nemico comune dell'umanità». Frase che lei smentisce di aver detto, «non è Israele il nemico dell'umanità, ma il sistema» ha rettificato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Anche la Germania chiede le dimissioni di Albanese: «Da lei parole insostenibili». La difesa della relatrice Onu e la frase presa fuori contesto
Anche la Germania si aggiunge alla richiesta di dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice ONU sui territori palestinesi occupati.
Perché la Francia chiede le dimissioni di Albanese da relatrice Onu
La Francia ha chiesto ufficialmente a Francesca Albanese di lasciare il suo ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Questa è la nuova difesa antimissile dell'esercito, presentati i sistemi SAMP/T New Generation e GrifoSabaudia, Latina – L'Italia si attrezza con i nuovi sistemi di difesa militare SAMP/T New Generation (NG) e GRIFO per potenziare le capacità di contrasto delle moderne minacce provenienti dalla terza ... wired.it
Se volete capire gli attacchi di Tajani contro Francesca Albanese sulla base di audio manipolati, ascoltate ciò che Tajani disse in difesa dello sterminio dei palestinesi per mano di Netanyahu a Rai Tre nel gennaio 2025: "Israele non ha compiuto crimini di gue facebook
Lo scopriremo vivendo. Comunque uno scivolone vergognoso. Lasciamo stare poi il governo italiano. Che non ha mai speso nemmeno una parola in difesa di Albanese (cittadina italiana). x.com