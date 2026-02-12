Anche la Germania chiede le dimissioni di Albanese | Da lei parole insostenibili La difesa della relatrice Onu e la frase presa fuori contesto

Anche la Germania si aggiunge alla richiesta di dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice ONU sui territori palestinesi occupati. Dopo la Francia, anche Berlino critica le sue parole, definendole insostenibili. La questione si infiamma mentre Albanese si difende, sostenendo che le sue affermazioni siano state fraintese o estrapolate.

Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. La mossa del ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, arriva a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Albanese durante una conferenza. «Rispetto il sistema delle Nazioni Unite basato sui relatori indipendenti. Tuttavia, Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile », ha scritto il ministro tedesco Wadephul su X. Come è nata la polemica in Francia.🔗 Leggi su Open.online

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele.

Anche la Germania chiede le dimissioni di Albanese: Numerose uscite fuori luogo su Israele

Dopo la Francia anche la Germania cavalca la fake news e chiede le dimissioni di Francesca Albanese

