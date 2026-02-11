La Francia ha chiesto ufficialmente a Francesca Albanese di lasciare il suo ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. La richiesta arriva dopo alcune dichiarazioni e posizioni che hanno sollevato polemiche a Parigi. Albanese, italiana, si trova ora sotto pressione per la sua permanenza in incarico. La questione tiene banco da giorni, con commenti contrastanti tra i diversi governi e le organizzazioni internazionali.

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese dall’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Come ha spiegato il ministro degli Esteri transalpino Jean-Noel Barrot intervenendo all’Assemblea Nazionale, Parigi ritiene « oltraggiose e irresponsabili » le affermazioni di Albanese riguardanti Israele, pronunciate il 7 febbraio durante un forum organizzato da Al Jazeera a Doha. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, ha detto Barrot, si è resa protagonista di dichiarazioni che «prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e nazione ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché la Francia chiede le dimissioni di Albanese da relatrice Onu

Approfondimenti su Francia Francesca Albanese

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele.

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Francia Francesca Albanese

Argomenti discussi: Il super caccia franco tedesco è morto: lo schiaffo della Germania alla Francia. E Macron chiede spiegazioni a Merz; 86 anni fa iniziava la battaglia di Francia (e in 35 giorni la Wehrmacht arrivò a Parigi); La salsa francese che unisce dolce e salato (e perché oggi se ne parla tanto); Shein non è riuscito a fare del Brasile un polo produttivo, mentre in appello la Francia chiede solo la sospensione del suo marketplace.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice OnuLa richiesta di lasciare l'incarico di relatrice speciale sui Territori palestinesi verrà presentata da Parigi il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il ministro d ... tg24.sky.it

Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, 'parole oltraggiose su Israele'La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi Francesca Albanese. (ANSA) ... ansa.it

L'Assemblea nazionale francese ha votato all'unanimità a favore di una risoluzione che chiede la liberazione dei prigionieri armeni detenuti in Azerbaigian. La risoluzione, presentata da Laurent Wauquiez e proposta dal gruppo di amicizia "Francia-Armenia", - facebook.com facebook