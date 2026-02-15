LA DEA DELLE NEVI! Federica Brignone oltre la ragione | domina il gigante e conquista il secondo oro alle Olimpiadi!
Federica Brignone si impone nel gigante di Milano Cortina 2026, vincendo il secondo oro olimpico grazie a una gara impeccabile. La campionessa italiana, stanca delle vittorie passate, ha dimostrato di essere ancora la migliore, con tempi che hanno lasciato gli avversari indietro di diversi decimi. Durante la discesa, ha mantenuto una velocità costante e precisione nei passaggi chiave, conquistando il pubblico presente sulle tribune.
Non è un sogno, è semplice realtà. Federica Brignone scrive nuovamente un’altra pagina della storia dello sport italiano, dominando il gigante e conquistando la sua seconda medaglia d’oro a Milano Cortina 2026. Si tratta della ventesima medaglia per l’Italia, che eguaglia il record di Lillehammer 1994 e non poteva che essere la valdostana a regalare questo risultato alla spedizione azzurra. Il titolo in superG è stato memorabile, questo in gigante è la conferma di una campionessa che ormai ha preso un posto fisso nella leggenda del nostro sport. Una vittoria ipotecata nella prima manche, dove aveva fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: Federica Brignone FATA DELLE NEVI! Epico bis d’oro! Beffa Della Mea
Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi, vincendo grazie a una gara perfetta.
Fantastica Federica Brignone, trionfa in gigante e vince il secondo oro olimpico
Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico grazie a due discese perfette sul ghiacciaio delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, dove il sole ha ammorbidito la neve rendendo le pendici più scorrevoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Se la forza dei campioni è capire i limiti; Discesa femminile, Calderoli: Sofia Goggia? È l’Atalanta delle nevi; Mattarella incontra Sofia Goggia: Occorrerebbe far capire ai tifosi cosa c'è dietro la vostra preparazione. Come sta la Vonn? Il suo,...
Federica Brignone. Dea delle nevi, la strategia è nella sua gioiaCon Sole e ascendente in due segni d’acqua, Federica Brignone – sciatrice da record, fresca vincitrice della sua seconda Coppa del mondo generale – è creativa, dolce e sensibile. Grazie ... ilmessaggero.it
La caduta di Lindsey Vonn: Cortina maledetta per la Regina delle neviLindsey Caroline Kildow Vonn, nata a Saint Paul (Usa) nel 1984, con 84 successi in carriera è la seconda sciatrice più vincente della storia dello sci alpino, dietro Mikaela Shiffrin. Ma l’8 febbraio ... sport.virgilio.it
: ! Federica Brignone si conferma regina dello sci: vince la seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi nello Slalom Gigante #Corrieredellosport #Brignone x.com
ORO! Pazzesca Federica Brignone, domina anche nello slalom gigante e regala la storica ventesima medaglia alla spedizione italiana: eguagliato il record azzurro! facebook