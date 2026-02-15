LA DEA DELLE NEVI! Federica Brignone oltre la ragione | domina il gigante e conquista il secondo oro alle Olimpiadi!

Federica Brignone si impone nel gigante di Milano Cortina 2026, vincendo il secondo oro olimpico grazie a una gara impeccabile. La campionessa italiana, stanca delle vittorie passate, ha dimostrato di essere ancora la migliore, con tempi che hanno lasciato gli avversari indietro di diversi decimi. Durante la discesa, ha mantenuto una velocità costante e precisione nei passaggi chiave, conquistando il pubblico presente sulle tribune.

Non è un sogno, è semplice realtà. Federica Brignone scrive nuovamente un’altra pagina della storia dello sport italiano, dominando il gigante e conquistando la sua seconda medaglia d’oro a Milano Cortina 2026. Si tratta della ventesima medaglia per l’Italia, che eguaglia il record di Lillehammer 1994 e non poteva che essere la valdostana a regalare questo risultato alla spedizione azzurra. Il titolo in superG è stato memorabile, questo in gigante è la conferma di una campionessa che ormai ha preso un posto fisso nella leggenda del nostro sport. Una vittoria ipotecata nella prima manche, dove aveva fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi, vincendo grazie a una gara perfetta.

Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico grazie a due discese perfette sul ghiacciaio delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, dove il sole ha ammorbidito la neve rendendo le pendici più scorrevoli.

