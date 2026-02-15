Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi, vincendo grazie a una gara perfetta. La sciatrice italiana ha dimostrato tutta la sua esperienza, superando le avversarie con decisione e stile. La sua vittoria rappresenta un risultato storico per l’Italia, che ancora una volta può festeggiare un successo importante sulle nevi di Pechino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.32 7 ori e 20 medaglie: l’Italia ha già EGUAGLIATO i record di Lillehammer 1994! E manca ancora un’intera settimana! 14.31 La classifica finale della gara: 1 Federica Brignone – Italia – 2:13.50 2 Sara Hector – Svezia – 2:14.12 (+0.62) 2 Thea Louise Stjernesund – Norvegia – 2:14.12 (+0.62) 4 Lara Della Mea – Italia – 2:14.17 (+0.67) 5 Julia Scheib – Austria – 2:14.19 (+0.69) 6 Mina Fuerst Holtmann – Norvegia – 2:14.24 (+0.74) 7 Maryna Gasienica-Daniel – Polonia – 2:14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: Federica Brignone FATA DELLE NEVI! Epico bis d’oro! Beffa Della Mea

Federica Brignone torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di partecipare al gigante femminile a causa di un infortunio che l’aveva fermata nelle prove precedenti.

Federica Brignone si presenta come una delle favorite nel gigante femminile ai Giochi di Cortina, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime gare e con una partenza in prima fila.

