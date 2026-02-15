LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | Federica Brignone FATA DELLE NEVI! Epico bis d’oro! Beffa Della Mea
Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi, vincendo grazie a una gara perfetta. La sciatrice italiana ha dimostrato tutta la sua esperienza, superando le avversarie con decisione e stile. La sua vittoria rappresenta un risultato storico per l’Italia, che ancora una volta può festeggiare un successo importante sulle nevi di Pechino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.32 7 ori e 20 medaglie: l’Italia ha già EGUAGLIATO i record di Lillehammer 1994! E manca ancora un’intera settimana! 14.31 La classifica finale della gara: 1 Federica Brignone – Italia – 2:13.50 2 Sara Hector – Svezia – 2:14.12 (+0.62) 2 Thea Louise Stjernesund – Norvegia – 2:14.12 (+0.62) 4 Lara Della Mea – Italia – 2:14.17 (+0.67) 5 Julia Scheib – Austria – 2:14.19 (+0.69) 6 Mina Fuerst Holtmann – Norvegia – 2:14.24 (+0.74) 7 Maryna Gasienica-Daniel – Polonia – 2:14. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: torna Federica Brignone!
Federica Brignone torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di partecipare al gigante femminile a causa di un infortunio che l’aveva fermata nelle prove precedenti.
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: Federica Brignone mina vagante. I pettorali di partenza
Federica Brignone si presenta come una delle favorite nel gigante femminile ai Giochi di Cortina, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime gare e con una partenza in prima fila.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: ORO AL BRASILE! Pinheiro Braathen ammutolisce gli svizzeri!; Rivivi il LIVE! Oro storico per Braathen in gigante, Vinatzer ko: era davanti; Brignone commuove, oro da leggenda in SuperG! Rivivi il LIVE; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: torna Federica Brignone!.
Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante femminile Olimpiadi: orari, startlist, streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta volgendo al termine. Ci sono ancora tre gare da disputare e quella di oggi è ... oasport.it
DIRETTA GIGANTE FEMMINILE/ Olimpiadi 2026 video streaming Rai 2: ecco la seconda manche! (15 febbraio)Diretta gigante femminile Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2 oggi 15 febbraio: orario e risultato live della gara di sci alpino da Cortina. ilsussidiario.net
: ! Federica Brignone si conferma regina dello sci: vince la seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi nello Slalom Gigante #Corrieredellosport #Brignone x.com
MILANO CORTINA | "La neve è facilissima, il tracciato piuttosto easy. Io ho cercato di attaccare e fare tutto in modo pulito e intelligente". Federica Brignone commenta così la prima manche del gigante di Milano Cortina, che la vede provvisoriamente al comand facebook