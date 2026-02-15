La coltre di nebbia che avvolgeva Milano all' alba di domenica 15 febbraio

La nebbia intensa ha avvolto Milano domenica mattina, causando disagi alla circolazione e riducendo la visibilità nelle strade principali. La coltre di vapore si è sollevata lentamente nel corso della giornata, lasciando spazio a un cielo più limpido. Molti pendolari hanno incontrato difficoltà negli spostamenti, soprattutto nelle zone centrali della città. La foschia ha anche ammantato i monumenti e gli edifici, creando un'atmosfera misteriosa e suggestiva.

Le immagini spettacolari di Milano che si è svegliata domenica mattina con una piuttosto fitta coltre di nebbia che si è dissolta solo nel corso della mattinata.