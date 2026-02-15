Gli ospiti di Domenica In e Che Tempo che fa di domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio, Mara Venier e Fabio Fazio invitano numerosi ospiti famosi nei loro programmi televisivi, attirando l’attenzione di molti telespettatori. Mara Venier accoglierà in studio personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cultura, che si siederanno sul suo divano alle 14:00 su Rai 1. Nel frattempo, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto preparano un’anteprima di

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DI DOMENICA 15 FEBBRAIO TRA OLIMPIADI E SHOW

Il programma “Che Tempo Che Fà” torna domenica 15 febbraio 2026 alle 19:30 su Nove, dopo aver annunciato di dedicare spazio alle Olimpiadi e allo spettacolo.

